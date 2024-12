Theater im Keller Berlin: „time travel“

Mitten in Neukölln, nicht weit weg vom krawalligen (und gefährlichen) Hermannplatz liegt ein queerer Safe Space, der Spaß macht: das Theater im Keller Berlin.

Mit am Start ist hier in der Weserstraße 211 auch die Dragqueen Allucard Morningstar, die du von „Chantals House of Shame“ kennen kannst (hier entstand das Foto oben). Die neue Show „time travel“ sei – der Name verrät es sofort – eine Zeitreise. Bunt und lustig geht es in die schönsten Epochen der jüngeren Menschheitsgeschichte. Klar, dass da jede Menge Königinnen, etwa Cleopatra und Marie Antoinette, zu sehen sind!