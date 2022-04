The Knast: Ostern, Bondage und „Butt Stuff“

Lars Deike und befreundete Künstler*innen bieten der LGBTIQ*-Community und deren Freund*innen ein volles (Oster-)Programm zum Umzug und zur Eröffnung der neuen Atelier- und Ausstellungsflächen „The Knast – SOEHT 7“, im ehemaligen Frauengefängnis Berlin-Lichterfelde (wir berichteten).

Los geht am 13. April mit einer Bondage-Show, Musik und einer Ausstellung, am Tag danach lockt das bisher sehr erfolgreiche „Live Nude Drawing“ von Daniel M. Schmude (kleines Bild rechts), am 15. April gibt es „BUTT STUFF – Mads erotische Oper“, am Samstag dann die „BLUF Night“. Am Ostersonntag wird es bei „Philippes JuNK – Gay Film Night“ cineastischer, am Ostermontag bildet dann „Rosa Kavaliere – Osterkonzert in zwei Akten“ den krönenden Abschluss.