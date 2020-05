Schwules Museum: Zeitfenster-Tickets

Nudeln, Netflix und Klopapier reichen nicht, um durch die Corona-Pandemie zu kommen. Man muss auch etwas für den Geist tun. Und das kannst du ab heute 14 Uhr sicher(er).

Denn das Schwule Museum startet heute um 14 Uhr seinen Kartenshop für die neuen Zeitfenster-Tickets. Hier kannst du dir deinen Eintritt für den Museumsbesuch sichern: www.schwulesmuseum.de/besuch

Alternativ kann auch reserviert werden: Ticket-Hotline: (030) 695 992 62 (montags, mittwochs, freitags: 15 – 18 Uhr), Anfragen per E-Mail: ticket@schwulesmuseum.de

Gleich zwei neue Ausstellungen werden zu sehen sein: „100 Objekte: An Archive of Feelings” (100 ausgewählte Sammlungsstücke aus dem legendären Archiv) und „Queens“, die Ausstellungen „The Souls Around Us“ (Kunst von Amos Badertscher, wir berichteten) und „Love at First Fight!” über 50 Jahre LGBTIQ*-Kampf sind wieder offen.