Aufm Strand, am Wasser: Tiefschwarz

Kommen keine Unwetter oder spontan verschärfte Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dazwischen, so legt am Freitag ab 17 Uhr das Brüderpaar Alexander „Ali“ und Sebastian „Basti“ Schwarz live am SAGE BEACH los.

Tiefschwarz, die beiden Producer und DJs aus Baden-Württemberg, remixten schon erfolgreich Madonna, Jam & Spoon, Mousse T. und auch Earth, Wind & Fire. Sie wissen, was funktioniert und die Klubber tanzen lässt. Am 9. Juli werden Tiefschwarz ihr Können in der Köpenicker Straße 18 – 20 beweisen.

Los ging die Erfolgsgeschichte 1996 als Producer-Duo mit einer Vorliebe für HousElektro und kecken Beats abseits des Mainstreams. Wobei, eigentlich ja schon 1990 mit der Eröffnung des Klubs ON-U in Stuttgart. Von da an ging – tanzte! – alles seinen Weg. Als Producer von internationalen Größen wie Ultra Naté, Boris Dlugosch, Missy Elliott und auch 2raumwohnung begehrt und geschätzt, als DJs von der Partyszene geliebt. Und am Freitag ab 17 Uhr in Berlin zu erleben, hier geht es zur Veranstaltungsseite.

