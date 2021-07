TikTok: SO geht queere Sichtbarkeit

× Erweitern Foto: M. Hamann / SchwuZ Das sind die TikToker vom SchwuZ: Lewamm 'Lu' Ghebremariam (she/her), Max Appenroth (they/them) und Dimi Stratakis (he/him)

Foto: M. Rädel SchwuZ Die Corona-Pandemie unterbricht bis heute das Klubleben, das Team vom SchwuZ probiert daher Neues aus und schafft so queere Sichtbarkeit, die der ganzen LGBTIQ*-Community hilft

Spätestens seit dem durch TikTok in die Charts geschwappten Erfolgs einer Disco-Nummer von Boney M. ist jedem klar: TikTok erreicht die Massen. Und das funktioniert auch mit Inhalten, nicht nur mit Tanz- und Spaßvideos.

Die noch immer andauernde Corona-Pandemie unterbricht durch die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung bis heute das Klubleben, Safe Spaces der Szene sind verschwunden oder werden anders und seltener genutzt. Auch ein gelungener CSD oder Open-Air-Veranstaltungen können diese entstandene Lücke nicht gänzlich auffüllen. Gut, dass es Social Media gibt! Das Team vom SchwuZ probiert jetzt auch dort Neues aus und schafft so queere Sichtbarkeit, die letztendlich der ganzen LGBTIQ*-Community hilft.

Foto: M. Rädel SchwuZ Vor Corona Dreh- und Angelpunkt des Nachtlebens: das SchwuZ

„Letzte Woche fiel auf dem TikTok-Kanal des SchwuZ der Startschuss. Das erste Video hatten über Nacht fast 150.000 Menschen gesehen, aktuell steht der Clip bei über 167.000 Aufrufen“, freut sich das Team der 1977 an den Start gegangenen Szene-Institution in einer E-Mail an uns. Bis Jahresende plane das SchwuZ mindestens 40 Clips hochzuladen, auch der nach wie vor sehr angespannten Situation der Klubs möchte sich das Team annehmen. Der Klub will TikTok nutzen, um einen Safer Space schaffen, einen Schutzraum für die LGBTIQ*-Community. „Eine Bühne bieten für queere Performer*innen, die während der Pandemie kaum Auftrittsmöglichkeiten haben. Einen Ort des Zusammenkommens, wo auch Interessierte, die nicht Teil der Community sind, mit offenen Armen empfangen werden. Eine Plattform des Austauschs mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und den eigenen Horizont zu erweitern.“ Das unterstützen wir von der blu Mediengruppe gerne! Hier kannst du zum SchwuZ auf TikTok gelangen: www.tiktok.com/@schwuz.