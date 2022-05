Tilda im KI

× Erweitern Foto: M. Rädel Kino International

Foto: Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/arte and Piano Tilda Swinton Bereits 1988 bekam Tilda Swinton den ersten TEDDY AWARD in der Kategorie „Preis der Jury“ in die sie 20 Jahre später selbst berufen wurde

„Memoria“, der aktuelle Film mit Tilda Swinton, läuft aktuell im ehemaligen 1963 eröffneten DDR-Premierenkino, dem Kino International. Nicht das einzig Queere, was hier passiert.

Das denkmalgeschützte Kino war (und ist) nicht nur der Ort großer Filme und Stars, von 1999 bis 2014 feierte hier auch die LGBTIQ*-Community wilde Partys. Regelmäßige Kunst-Happenings etablierten das denkmalgeschützte Gebäude an der Karl-Marx-Allee 33 am Alexanderplatz zudem auch als Ort der Avantgarde.

Im Original mit Untertitel läuft hier aktuell der Film „Memoria" des schwulen Regisseurs Apichatpong Weerasethakul mit der queeren Schauspielerin Tilda Swinton, die schon 1988 ihren ersten TEDDY AWARD bekam. Mehr über den Film erfährst du in unserem Interview mit Tilda: „Es gibt zumindest Elemente, die ich konkret mit eingebracht habe. Die Schlaflosigkeit dieser Frau habe ich, genau wie übrigens auch Joe, schon selbst erlebt. Ich weiß, in welchen seltsamen Zustand man gerät, wenn man zwei Wochen lang eigentlich nicht schläft. Das fühlt sich fast an wie eine Art Drogentrip. Bei mir war das damals eine Nebenerscheinung von Trauer, eine Reaktion auf den Tod meiner Eltern. " Das ganze Interview findest du hier.