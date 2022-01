Zeitlose Schönheit des Chansons

× Erweitern Foto: Tine Acke Tim Fischer

Foto: S. Busse Tim Fischer

Vom 1. bis 6. Februar wird Tim Fischer die Gäste und Fans in der Bar jeder Vernunft einmal mehr mit seinen Chansons, Scherzen und Klassikern unterhalten.

Das Stück „Zeitlos – Cabaret Berlin“ lieft schon äußerst erfolgreich im Dezember 2021 in der legendären Spielstätte in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wobei, eigentlich sind es ja zwei Stücke … Denn der Queer präsentiert unter der musikalischen Leitung von Oliver Potratz (der dann abends auch das Kontrabass spielt) die Highlights seiner zwei aktuellen Alben „Cabaret Berlin“ und „Zeitlos“. Unterstützt wird Tim Fischer dabei von Sebastian Weiß am Flügel und von Bernd Oezsevim am Schlagzeug. Los geht es immer um 20 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr.

Über Tim Fischer: Tim Fischer, geboren am 12. März 1973 in Delmenhorst als Tim Jiménez Domínguez, ist ein Spross der queeren Schmidt-Theater-Familie in Hamburg. „Zarah ohne Kleid“, eine Hommage an Zarah Leander war dort 1990 sein erstes Erfolgsstück, das ihn bis heute begleitet. Neben Diven wie Hildegard Knef sind auch gesellschaftskritische Chansons und Lieder von Größen wie Bertold Brecht, Kurt Weill und Georg Kreisler immer wieder Teil der Programme Fischers.

1. – 6.2.2022, Tim Fischer „Zeitlos – Cabaret Berlin“, Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, U Spichernstraße, 20 Uhr, Sonntag 19 Uhr