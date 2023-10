Tima die Göttliche – Jörg Meier

Am 23. November eröffnet die Ausstellung „Masterclass Porträt“ im freiraum für fotografie in der Waldemarstraße 17. Zu sehen ist dort bis zum 26. November immer von 13 bis 19 Uhr Kunst von 11 Künstler*innen, die uns ihre Werke präsentieren. Mit als Motiv dabei ist auch Tima die Göttliche.

Die am 30. Dezember 1965 in München geborene queere Aktivistin und Künstlerin gehört zu den Wegbereitern der queeren Szene West-Berlins, in das sie 1983 gezogen war. Zusammen mit Ichgola Androgyn und Maria Psycho zeigte sie nach dem Mauerfall aber auch im Osten der Stadt, was alles geht und sein muss. Als Schauspielerin spielte sie in mehreren Filmen von Rosa von Praunheim mit.