Tina Winkhaus bei Welcome Interiors

Zum schönen Wohnen und guten Leben gehört ohne Frage die Kunst. Sei es, dass die Wohnobjekte und Möbel mit bestem Design erfreuen, oder dass Kunstwerke die Wohnräume zieren.

Großartige Kunst von Tina Winkhaus gibt es jetzt bei Welcome Interiors zu bestaunen und zu kaufen. Die 1966 in Essen geborene Künstlerin studierte in den 1980ern an der „Bayerische Staatslehranstalt für Photographie“, und ist international ein Begriff, stellte schon in Frankreich im Pariser Centre Pompidou und in Norwegen, im Kunstmuseum Bergen aus.

Ihre Kunst besticht durch die Motive, deren Tiefe und Präsenz. Die Vernissage ist am 12. September ab 20 Uhr bei Welcome Interiors in der Yorckstraße 26.