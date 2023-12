TIPI: Silvester-Show mit Ursli & Toni

× Erweitern Foto: Jan Wirdeier

Foto: Jan Wirdeier

So kommt #mensch gut ins neue Jahr! Mit einer kecken Musikshow im Tipi am Kanzleramt. In dieser Show am 31.12. dreht sich ab 18 Uhr alles um Peter Alexander und Mireille Mathieu.

Ursli & Toni Pfister sind lässig und frech. Sie stehen für aufputschenden Schlager, aufheulenden Schmalz und augenzwinkernden Charme. Das Herren-Doppel der Geschwister Pfister widmet in „Servus Peter – Oh là là Mireille“ dem Tausendsassa aus Wien und der Nachtigall von Avignon einen ganzen Abend. Schließlich gehörten die jahrzehntelang fast zur Familie – ein Fernsehsamstagabend ohne sie war schlicht nicht denkbar! www.tipi-am-kanzleramt.de