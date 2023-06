Tipi-Tipp: „Servus Peter – Oh là là Mireille“

× Erweitern Foto: Edith Held URSLI & TONI PFISTER

LOCATIONS_Tipi

Lustiges im trockenen Hochsommer Berlins! Das Tipi als Oase der Glückseligkeit mit Schmäh und Charme.

In ihrer Show „Servus Peter – Oh là là Mireille“ nehmen die Brüder Pfister zwei ganz Große des deutschen Schlagerhimmels ins Visier: den Österreicher Peter Alexander und die Französin Mireille Mathieu (das Bild ganz oben stammt von Pierre et Gilles). Immer hinreißend komisch und mitreißend perfekt. Die zwei stimmstarken Queers sind einfach Entertainer von feinstem Format, die gekonnt den Zauber des 20. Jahrhunderts aufleben lassen. Oh là là! C’est incroyable!

27.6. – 1.7., Ursli & Toni Pfister „Servus Peter – Oh là là Mireille“, Tipi am Kanzleramt, Große Querallee, Montag bis Samstag 20 Uhr, Sonntag 19 Uhr