TIPP: Berliner Gin-Genuss

× Erweitern Fotos: @freytagliqueurs, M. Rädel

Vor etwas über zehn Jahren, 2012, hat alles angefangen mit FREYTAG Liqueurs & Spirits. Mittlerweile erfreut das Team mit verschiedenen Gins, Botanicals und Korn.

Getränke, die euch die Freizeit versüßen können. Auf der Homepage verrät das Team: „Unser Gin ist wild, frisch und intensiv wie unsere Lieblingsstadt Berlin. Wir wollen das Urbane widerspiegeln, den kulturellen Melting Pot Berlin mit all seinen Facetten. Trotz seiner geringen Anzahl von acht botanicals, kommt unser GIN facettenreich und tief daher. Sorgfältig ausgewählte Botanik, frisch, sogar extra für uns in Berlin angebaut, macht den Unterschied. Frisch, trotzdem kräftig und etherisch, paaren sich intensive Noten von wild gepflücktem Wacholder, wie kann es auch anders sein bei einem Berlin Dry Gin mit grünen Noten von frischem Koriander und Thai-Basilikum.“ Den Laden findest du in der Grünberger Str. 8 in Berlin. www.freytagliqueurs.de