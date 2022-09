DJ Tonpfleger bei „Chantals House of Shame“

Diesen Donnerstag gibt sich einmal mehr DJ Tonpfleger auf dem RAW-Gelände bei „Chantals House of Shame“ im Suicide Circus die musikalische Ehre. Um 2 Uhr gibt es dann einen Star aus den Charts live: ADAM JOSEPH.

Seit 2002, also seit zwei Jahrzehnten, veröffentlicht der 1982 geborene Queer in schöner Regelmäßigkeit poppige Tracks, die es dann auch immer in diverse Charts schaffen. Adam Joseph ist sicherlich ein ungewöhnlicher Act bei Chantal, aber einer, der lohnt.