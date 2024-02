Tor Ibens „Jahr des Tigers“ – Triff den Regisseur

× Erweitern Foto: Salzgeber Das Jahr des Tigers

Am 29. Februar wird dieser ungewöhnliche schwule Film, der auch schon erfolgreich in der „queerfilmnacht“ lief bei fire of love gezeigt. Der Regisseur Tor Iben und der Szenenbildner Tamyo Leonard sind anwesend, los geht es um 19 Uhr, bitte melde dich hier an: kino@fireoflove.berlin oder mit einer SMS an 0175 9920260.

Popcorn und Getränke gibt es „zum fairen Preis“, der Film selbst wird auf einer 130-Zoll-Leinwand in „kuscheliger Atmosphäre“ gezeigt, danach gibt es eine Gesprächsrunde.

Foto: Salzgebe Jahr des Tigers

Zum Film: Ein lustvoll-historischer Film, der in und mit queerer Gegenwart spielt. Erzählt wird von Tom, der Tiermasken sammelt und mit seinem Kumpel regelmäßig in fremde Wohnungen einsteigt, um diese auszurauben. Doch bei einem Einbruch steht Tom plötzlich vor dem Bett des schlafenden Lars. Und seine Lust ist geweckt! Auch wenn er sich dagegen sträubt ... Fortan beobachtet er seinen Außerwählten heimlich. Zugleich entwickelt Tom eine zweite Obsession zu einem Motorradfahrer, der ihm immer wieder in der Stadt begegnet. Nach und nach verirrt sich Tom in seinem eigenen Versteckspiel, in dem Fantasie und Wirklichkeit bald nicht mehr klar zu trennen sind, bis Lars seinem Beobachter auf die Schliche kommt.

Über den Regisseur: Er ist einer der ganz populären Avantgarde-Regisseure aus der LGBTIQ*-Community, bekannt für zum Beispiel „Zeit der Monster“ mit Nina Queer und „Wo willst du hin, Habibi?“. Tor Iben und sein Team wollen jedoch keine Milieufilme drehen, sondern im Gegenteil vorgefertigte Klischees und Stereotypen überwinden. fireoflove.berlin