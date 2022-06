Foto: P. Mattukat Torsten Schmidt, Direktor der Lern- und Bildungsakademie Berlin

Wir fragten bei dem Direktor des Berliner Bildungsinstituts nach, wie man sich dort der LGBTIQ*-Community annimmt.

Was ist die LuB?

Die LuB Akademie GmbH steht für Weltoffenheit. Jeder ist bei uns willkommen. Egal welche Herkunft, Sexualität, Glauben oder Kultur. Wir stehen für LGBTTIQA und leben das auch. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt. Die LuB Akademie GmbH steht für einen offenen und familiären Zugang in die berufliche Weiterbildung und psychosoziale Stabilisierung und zeichnet sich speziell durch den engen, aber professionellen Umgang mit Menschen und deren verschiedenen Lebensformen als ausgesprochen LGBTTIQA-freundlich aus.

Wie?

Ich als Direktor der LuB Akademie sehe es als selbstverständlich an, dass Diversität und queere Lebensrealität bei uns gelebt werden. Die Akzeptanz von Vielfalt fördert eine gemeinsame positive Gestaltung und Erfolg. Durch die offene und vielfältige Unternehmenskultur schaffen wir eine sehr harmonische Atmosphäre. Es ist spürbar, dass Teilnehmende und Mitarbeitende sich wohlfühlen. Ich wünsche mir, dass in bestimmten Berufsgruppen und Berufsbereichen wie z. B. im Sicherheitsgewerbe die Thematik noch offener betrachtet wird. Offen queere Dozenten sind glücklich bei uns. Ein Teil unserer Dozierenden ist offen queer. Ein Teil ist offen hetero. Manche unserer Dozierenden sind jünger als 30. Ein Teil ist älter als 70. Bei uns dozieren Männer und Frauen gleichermaßen. Wir haben immigrierte Dozierende und deutsche Muttersprachler. Wir sind offen. Uns eint die gemeinsame Wertevorstellung einer Welt, die Chancen bietet und kategorische Ablehnung nicht kennt. Wir sind keine queere Schule. Wir sind auch keine Migrationshilfe-Einrichtung. Wir sind ein Bildungsträger und unser Ziel ist es, Menschen fürs Berufsleben fit zu machen, Lösungen in sozialen Problemstellungen zu finden und Menschen bei der Kompetenzentwicklung zu unterstützen. Wer frei im Geist ist, wer ohne persönlichen Druck und Leid seinen Alltag erleben und meistern kann, nur der hat Chancen, etwas für sich zu bewegen. Für uns ist es selbstverständlich, eine Lern- und Lebensatmosphäre zu schaffen, die Stärken fördert und Individuen als solche begreif

Ihr seid dieses Jahr beim CSD dabei, aber auch sonst spielen queere Themen eine Rolle, oder?

Wir zeigen Fahne auf all unseren Werbemitteln, supporten mit Werbung in queeren Medien und Beiträgen in Magazinen die Community und lassen so gar keinen Zweifel aufkommen, wofür wir stehen. Queer ist kein Randthema. Wir zeigen Gesicht auf schwul-lesbischen Events, eruieren in Meetings mit Verbänden wie LSU Berlin Förderbedarfe und stellen uns mit breiten Schultern hinter die Community. Und in diesem Jahr zeigen wir ganz groß Flagge. Wir wollen der erste Bildungsträger in Deutschland sein, der mit eigenem Truck am CSD teilnimmt. Alle Anmeldeunterlagen sind eingereicht und der große Truck ist angemietet. Wir freuen uns sehr. Gerade für queere Teilnehmer ist oft noch der Umgang mit der eigenen Ausrichtung leider etwas befremdlich. Bei uns in der Akademie kann jeder sehen, dass man sich für nichts verstecken muss und dass es jedem freisteht, so zu leben, wie es sich jeder wünscht. Die Mitarbeitenden, Dozierenden und Coaches stehen dafür, nicht nur die fachlichen Kompetenzen zu vermitteln, sondern auch für persönliche Probleme ein Ohr zu haben und mit Rat und Tat zu den Teilnehmern zu stehen.

Angeboten werden Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen und psychosoziales Einzelcoaching. Welche zum Beispiel?

Ausbildung Rettungssanitäter

400 Std. Pflegebasiskurs / Betreuungsassistent

Schul- und Erzieherhelfer

Sicherheitsfachkraft mit Sachkundeprüfung § 34a und Waffensachkunde

EDV, Computer, Internet – Grundlagen Digitalisierung

Coach und Personalentwickler inkl. AEVO

Fachkraft für Gastrotechnik und Schankwesen

Einzelcoaching mit / ohne psychosoziale Begleitung

Büromanagement, Nachhaltigkeit und Umwelt

Wer kann sich an euch wenden?

Jeder ist bei uns willkommen. Egal welche Herkunft, Sexualität, Glauben oder Kultur. Jeder, der arbeitssuchend ist und Unterstützung (in welchem Bereich auch immer) benötigt/wünscht.

Wie läuft so ein Einzelcoaching ab?

Unser Einzelcoaching möchte ich gern folgendermaßen beschreiben: Die Welt hat keinen Platz für Verlierer. Einmal am Boden angekommen ist das Aufstehen freilich schwer, über das Stehenbleiben indes wird nicht gesprochen. Keinen Platz dafür. Kopf hoch. Das wird schon wieder. Es braucht Orte, die uns auffangen und stützen, uns nicht fallen lassen, die uns zur Verfügung stehen, bis wir wieder ohne Stützräder fahren können. Inseln, auf denen wir selbst sein können, mit all unseren Facetten – den einfachen wie den schwierigen. Sichere Räume, in denen Mensch seine Geschichte haben darf und nichtsdestotrotz seinen Platz unter anderen findet. Wir coachen, beraten und helfen. Wir packen an. Mit dir und auch mal für dich, wenn du es selbst nicht kannst. Das Einzelcoaching ist ganz individuell ausgerichtet. Voraussetzung zur Teilnahme an einem Coaching ist ein Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter. Der Coach und du vereinbaren individuell Gesprächstermine. Bei Bedarf unterstützen auch Psychotherapeuten und Gesprächstherapeuten. Wir finden Wege und schaffen Perspektiven. Privat. Gesundheitlich. Beruflich.

LuB Akademie, Joachimsthaler Str. 15, 10719 Berlin, Tel. 030 88713460, Whatsapp 0176 56861973, info@lub-akademie.de, www.lub-akademie.de