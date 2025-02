Trance, Hyperpop und Eurodance

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Foto: M. Rädel SchwuZ Die prächtige Bar im größten SchwuZ-Raum, Kathedrale genannt

„VROOM VROOM“ ist DIE Party der queeren Community Berlins, wenn es um Musik geht, die mal NICHT House und Techno ist. Hier wird die Vielfalt der Musik und der Besucher*innen wild und laut gefeiert.

Am 28. Februar kann #mensch hier im Klub in den Frühlingsmonat März rein tanzen – gibt es etwas Schöneres? „Get ready für Hyper Hyper und absoluten Abrizz im SchwuZ! Wir servieren dir feinste Y2K/90‘s-Realness, Hyperpop/Trance und K-Pop auf den over-the-top Floors“, freut sich das Team des 1977 an den Start gegangenen Klubs dann auch schon.

28.2., „VROOM VROOM – Ignite the Hype“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr