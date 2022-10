BUSCHE: „The Eastern European Queer Party“

Am kommenden Samstag lockt ab 22 Uhr die legendäre queere #Busche mit der populären Party „TRANSSIB“.

Via E-Mail versprechen die Veranstalter*innen und das Team der Busche: „Was gibt es Schöneres als mit Freunden zu den besten Hits von früher abzufeiern und das Ganze auch noch so zentral in Berlin. Feiert mit uns – exzessiv, durchgeknallt und ausgiebig, so wie wir es kennen und lieben!“ Angekündigt sind unter anderem DJ ChrisArs und zu bestimmten Zeiten Freigetränke.