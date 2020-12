Travestie rettet Leben

Travestie: Künstler_innen leben dafür und davon. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, aber auch – und oft genug nur davon. Sie alle treffen die leider immer noch notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der andauernden Corona-Pandemie sehr hart.

Pansy hält sich in dieser für alle harten Zeit mit Merchandise und Mode über Wasser. Bis Ende des Jahres kann man ihre T-Shirts ** und Taschen ** um 20 % rabattiert *** bekommen. Wer noch auf der Suche nach ungewöhnlichen Geschenken für seine Lieben ist, der sollte hier mal schauen ...

Pansy: „Unsere Shows mussten auf absehbare Zeit geschlossen werden, während Deutschland unter Quarantäne steht. Dies bringt viele Künstler und Künstler ohne Arbeitslosenversicherung in finanzielle Gefahr. Die meisten von uns sind Nicht-EU-Einwanderer und haben in dieser seltsamen Zeit keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung. Der Erlös aus dem Verkauf dieses Shirts wird uns am Leben erhalten, bis wir wieder auf die Bühne kommen können. Mein Ziel ist es, meinen Darstellern weiterhin die Gebühren für die abgesagten Shows zahlen zu können. Außerdem möchte ich in der Lage sein, dem Monster Ronson's eine Spende zukommen zu lassen, damit es auch überleben kann. Danke!“