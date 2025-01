Tue Gutes: „Silent Auction“

× Erweitern Foto: Selfie DENCKER+SCHNEIDER Henrik Dencker

Die „Black Market“-Ausstellung in der Kunstgalerie DENCKER+SCHNEIDER, Kalckreuthstraße 14, ist eine Schau von Kunstwerken, die in einer stillen Auktion versteigert werden.

Die „Silent Auction“ läuft vom 1. Februar bis zum 1. März und du kannst dein Gebot bei jedem Kunstwerk auf der Gebotsliste für „Silent Auction“ abgeben! Der Verkaufserlös verteilt sich dann zu 1/3 auf wohltätige Zwecke, 1/3 auf den Künstler und 1/3 auf die Galerie. Das Konzept ist neu in der Galerie, wird aber eine jährliche Veranstaltung sein!

Der wohltätige Teil der Verkäufe der „Silent Auction“ geht dieses Jahr Ärzte ohne Grenzen und ihre Arbeit in der Ukraine. Die Kunstgalerie DENCKER+SCHNEIDER in der Kalchreuthstraße in Berlin zeigt seit 12 Jahren Gemälde, Keramik, Skulpturen, Fotokunst und Siebdruck. Die Galerie ist freitags und samstags von 15 bis 18 Uhr für alle geöffnet.

1. Februar bis 1. März, „Black Market – Silent Auction“, Art Gallery DENCKER+SCHNEIDER, Kalckreuthstraße 14, Freitag und Samstag 15 – 18 Uhr

Wir sind auch auf Instagram: