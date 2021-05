Tuntenspaziergang Berlin-Mitte #TSG21

× Erweitern Foto: M. Rädel Sophia Solaris Sophia Solaris lädt zum Tuntenspaziergang

Foto: M. Rädel Berlin Berlin-Mitte ist nicht nur schön, sondern auch bunt und queer!

Am Samstag können Queers wieder Gesicht, Kleid und Stöckel zeigen und beim „Tuntenspaziergang“ für Community-Sichtbarkeit sorgen. Ein kleiner CSD in Mitte, das Wetter scheint mitzuspielen.

„Müssen wir es wirklich noch erklären, weshalb wir LGBTIQ*, People of Color & friends auf die Straße müssen?!“, so Veranstalterin Sophia Solaris. „Wenn die Reichsbürger ihre Flaggen vor dem Reichstag schwingen dürfen, wenn transphobe und homophobe Gewalt, wie Diskriminierung von Menschen mit Handicaps, von People of Color und Sexismus noch vor der eigenen Haustür stattfindet und wenn Menschenrechte mit den Füßen getreten werden“, dann müsse man auf die Straße. Genau!

Foto: M. Rädel Betty BücKse Betty BücKse trafen wir auch schon beim #TSG

„Das Ganze ist polizeilich angemeldet und wir bitten alle, sich Corona-konform zu verhalten, den Sicherheitsabstand einzuhalten und Maske zutragen, ansonsten wird die Veranstaltung von der Polizei aufgelöst“, so Sophia.

Los geht es am 5. Juni um 14 Uhr ab Hackescher Markt über die Oranienburger Straße Markt Richtung Friedrichstraße, Unter den Linden, dann zum Brandenburger Tor. Hier geht es zur Veranstaltungsseite: Tuntenspaziergang2021