Ukrainian Freedom Orchestra: „Sieg der Freiheit“

× Erweitern Bild: www.artefakt-berlin.de Ukrainian Freedom Orchestra

Foto: M. Rädel

Das Ukrainian Freedom Orchestra wird am 4. August im Konzerthaus Berlin auf dem Gendarmenmarkt spielen. Geplant sind Stücke von Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms.

Das Ukrainian Freedom Orchestra, das sind Musiker*innen der Kiewer Nationaloper, des Philharmonischen Orchesters Lwiw, des Nationalen Symphonieorchesters der Ukraine, der Oper Charkiw sowie ukrainische Musiker*innen europäischer Spitzenorchester und freischaffende, in der Ukraine tätige Musiker*innen. Sie wollen musikalisch ein Zeichen für die Ukraine und gegen den russischen Angriffskrieg setzen. Über das Konzert am 4. August wird via E-Mail verraten: „Das Konzert leitet die kanadisch-ukrainische Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Die Solopartien übernehmen die Sopranistin Liudmyla Monastyrska und die Pianistin Anna Fedorova. Das Programm des Abends beginnt mit Musik des ukrainischen Komponisten Valentin Sylvestrov, der zu Sowjetzeiten für seine unangepasste Kunst verfolgt wurde und nun vor dem Krieg nach Berlin fliehen musste. Ins Exil ging auch der polnische Komponist Frédéric Chopin, der nie wieder in sein vom russischen Zaren unterdrücktes Land zurückkehrte. Um Unrecht, Gewalt und den Sieg der Freiheit geht es auch in Beethovens einziger Oper Fidelio. Liudmyla Monastyrska singt die große Arie der Leonore, ein Loblied auf Menschlichkeit und Frieden im Angesicht von Gewalt und Grausamkeit. Der Abend schließt mit Brahms’ Vierter Sinfonie.“ Ein sicherlich grandioses Klassik-Event mit großartigen Künstler*innen anlässlich eines furchtbaren Angriffskriegs.

4.8., Ukrainian Freedom Orchestra, Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt, 20 Uhr, www.young-euro-classic.de