Um 22:02 Uhr am 30. September ...

Die alt-ehrwürdige LGBTIQ*-Adresse in Schöneberg lädt zu „POPULAR – The New Friday Club“. Und das um zwei Minuten nach zehn Uhr nachts.

Eine ungewöhnliche Zeit für eine Party, oder? Ging das klubbige Nachtleben vor zehn Jahren noch erst ab Mitternacht los, starten Partys nun meist um 22 Uhr.

Oder auch um 22:02 Uhr, wie hier im Connection. Angekündigt werden populäre DJs wie Herr Croco, DJ Francis und auch Paul Paillette.

30.9., „Popular“, Connection, Fuggerstraße 33, U Wittenbergplatz, 22:02 Uhr