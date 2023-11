× Erweitern Foto: M. Rädel Regen Wald Natur

Foto: M. Rädel Winter Die kalte Jahreszeit drückt oft aufs Gemüt

Wir alle sind irgendwann allein. Das kann schön sein. Wenn #mensch es jedoch nicht sein will, dann kann dieser Zustand aber extrem belasten.

Mitte Dezember nimmt sich Jochen Stechman diesem Thema an, bei village.berlin am Kurfürstendamm. Auf dem Programm bei „Building bridges of belonging – Strategien im Umgang mit Einsamkeit gestalten“ stehen Methoden aus den Kreativtherapien, die Wege aufzeigen sollen, mit der gefühlten Einsamkeit umzugehen.

„Einsamkeit kann so viele Gesichter haben. Manche finden es schwer, überhaupt Kontakte zu finden, gerade auch in einer Stadt wie Berlin mit ihren vielen sozialen Möglichkeiten. Manche mögen Menschen um sich haben, aber fühlen sich dennoch bisweilen einsam, nicht zuletzt auch in Beziehungen. Andere sehnen sich nach Beziehungen, aber finden es schwierig, welche zu finden.“ Sehr wichtig, nicht nur in der dunklen Jahreszeit, nicht nur für Singles.

14.11. und 12.12., „Building bridges of belonging – Strategien im Umgang mit Einsamkeit gestalten“, village.berlin, Kurfürstenstraße 31, 19 Uhr