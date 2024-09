„UNBOUND – Just a Question of Lust“ startet

× Erweitern Foto: Henning von Berg Dani Ashur

Expand Foto: M. Rädel The Knast

Am 11. September eröffnet die aktuelle prideART-Ausstellung „UNBOUND – Just a Question of Lust“ um 18 Uhr in The Knast.

Queere Kunst verschiedener Genres, aber immer erotisch ... Die Künstler*innen von prideART Berlin e. V. präsentieren in einem ehemaligen Gefängnis, was sie können und davon zeigen wollen. Der Zeitpunkt passt perfekt, beginnt doch auch diese Woche Folsom! Mehr dazu hier. Die Ausstellung ist ab 18! Über prideART: Der Künstlerverein sei gemeinnützig und integrativ. „Alle dürfen mitmachen: queer und queer-friendly. Offen für jedes Alter, alle Geschlechter, Ethnien, Nationalitäten. Ziel ist ein spannender Mix aus etablierten Kunstschaffenden und motivierten Amateuren“, wurde uns dazu einmal verraten.

× Erweitern Foto: Henning von Berg Georg Meyer-Wiel vor seiner Kunst

