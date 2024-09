Ungestört entspannt es sich am besten

× Erweitern Resort Mark Brandenburg Fontane Therme Soleaußenpool

Das Resort Mark Brandenburg bietet Alleinreisenden oder Paaren alles, was sie für einen Erholungsurlaub brauchen: viel Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten, zahlreiche Lieblingsplätze und natürlich die Fontane Therme mit einem großen Beauty & Spa Angebot.

Neben vielfältiger Kulinarik und verschiedenen Anwendungen gibt es in der Fontane Therme unzählige Möglichkeiten, sich zu erholen: Das Solebaden im Schwebebecken ist gleich doppelt so angenehm, wenn du dabei ganz für dich bist. Und beim Ausblick aus der Seesauna kannst du deinen eigenen Gedanken nachgehen – und dabei vielleicht auf ganz neue Ideen kommen. Wer jetzt denkt, so eine Therme ist nur etwas für den Winter, der irrt sich. Egal ob ein Sundowner auf der Terrasse, ein Zimmer mit Seeblick Richtung aufgehender Sonne oder die riesige Sommerwiese der Therme – auch im Sommer gibt es kühles Nass in Hülle und Fülle. Das Ruppiner Seenland hält unzählige Geheimtipps bereit, die nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Wie wäre es mit einer Tour auf dem Wasser? Ob im Kanu oder auf dem Stand-up-Paddle, der glitzernde Ruppiner See liegt dir stets zu Füßen. Verschiedene Angebote, egal ob eine oder drei Nächte, mal mit inkludierter Anwendung oder ohne, finden sich auf www.resort-mark-brandenburg.de

