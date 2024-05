Unter freiem Himmel oder im Hinterhof

× Erweitern Foto: M. Rädel Haus Schwarzenberg / Galerie Neurotitan / Eschschloraque Rümschrümp Hier musst du rein ...

Expand Foto: M. Rädel Und am Donnerstag kannst du ab 23 Uhr im Lokschuppen bei Chantal tanzen

Ein bisschen Krawallkiez steckt auch noch im trendy Kiez am Hackeschen Markt. Zumindest optisch erinnert der Klub unter dem Haus Schwarzenberg eher an ein besetztes Haus, als an eine hippe Lifestyle-Adresse. Zum Glück!

Was er aber ist. Im Haus Schwarzenberg gibt es neben dem Eschschloraque, rümschrümp (so der volle Name) noch den Comic-Laden Neurotitan und viele weitere Projekte. Gegründet wurde er von den Dead Chickens 1995, bis heute gibt es hier Klubabende, Theater, Performance, Lesungen und Konzerte. Am Mittwoch, der Donnerstag ist ja frei (Christi Himmelfahrt!), lädt hier die Musikerin, DJane und Schauspielerin MissVergnügen ein, zu feiern! Am Donnerstag kannst du dann u. a. DJ mikki_p bei „Chantals House of Shame“ (großes Bild ganz oben links) treffen ...

8.5., Eschschloraque Rümschrümp, Rosenthaler Str. 39 im 2. Hinterhof, S Hackescher Markt, U Weinmeisterstraße, 21 Uhr, 9.5., „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: