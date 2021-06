Fixie Fate @ Weekend

× Erweitern Foto: M. Rädel Fixie Fate „Meine Freude ist kaum in Worte zu fassen!“ Fixie Fate über ihre Bookings für 2021

Foto: M. Rädel GMF, Blick auf Berlin-Mitte nachts Von der Dachterrasse des Weekends aus hat man einen herrlichen Blick über Berlin

Sonntags tanzt die Community wieder auf dem Dach vom Weekend am Alexanderplatz. Am 4. Juli sorgt Dragqueen Fixie Fate für die richtigen Beats. Aber sie ist nicht allein, angekündigt werden auch Stroem, Suzan und Ben Mason.

Seit vielen Jahren schon mischt die am 20. Juni geborene Dragqueen die Community als DJane, Veranstalterin und auch mal als Host auf.

Disco-House, Funk, Disco und etwas Elektro, Fixie Fate hat ihren ganz eigenen Stil in Sachen Klubmusik – eine willkommene Abwechslung in der Berliner Partylandschaft. Egal, ob einst bei den „HOLLYWOOD BITCHES“, im SchwuZ , im GMF oder aktuell bei der UP: Die Musikexpertin weiß, wie man die Klubber begeistert. Wir freuen uns auf dich, Fixie!

4.7., UP – the sunday club by REVOLVER, Weekend, S+U Alexanderplatz, 15 Uhr bis Mitternacht