Foto: M. Rädel Veranstalter Oliver Mohns und Tür-Klub-Kid Maria Psycho aka Marcus Wolff

Was haben wir die Klubwelt vermisst! Schön, dass es dank der „UP – the sunday club by REVOLVER“ wieder partytechnisch-queer weitergeht am Alexanderplatz.

Mehr Frischluft kannst du mitten in Berlin-Mitte gar nicht bekommen, als bei dieser Party hoch über den Dächern der Stadt. Ausgewählte Szene-DJs – am Sonntag sind es Pagano, Marcel db, Strøm und Tony Bruno – sorgen für beste Tunes, von House über Techno bis Dance ist alles Gute dabei.

Jeden Sonntag: UP – the sunday club by REVOLVER, Weekend, S+U Alexanderplatz, 15 Uhr bis Mitternacht