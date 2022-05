UPDATE: Lebensort Vielfalt am Südkreuz

× Erweitern Foto: schwulenberatungberlin.de Lebensort Vielfalt am Südkreuz

Die Schwulenberatung Berlin baut ein Wohn- und Bürohaus zur besseren Unterstützung und mehr Sichtbarkeit für die LGBTIQ*-Community. Am Südkreuz entstehen Wohnungen, Gastronomie und Wohngemeinschaften.

Am Freitag feiern die Baufirmen, die Planer*innen, die Politik und viele Unterstützer*innen gemeinsam das Richtfest. Die weitere Bauzeit ist bis Dezember 2022 geplant.

Erwartet werden etwa 200 Gäste, los geht es schon um 11 Uhr. Mithilfe unterschiedlicher Stiftungen, Krediten, Erbschaften, Spenden und Eigenmitteln soll hier ein Vorhaben umgesetzt werden, welches zu einer besseren Versorgung für LGBTIQ* führen soll.

Via E-Mail verrät die Schwulenberatung Genaues: „69 Wohnungen, zwei therapeutische Wohngemeinschaften sowie eine Pflege-Wohngemeinschaft. Darüber hinaus gibt es Räume für Gastronomie und den Kiez sowie Büroräume für die Schwulenberatung Berlin.“ Besonders an dem Vorhaben sei, dass auch eine Kindertagesstätte entsteht. Damit verwirkliche die Schwulenberatung Berlin, als eine der größten Einrichtungen Europas, einen weiteren Baustein zur besseren Integration der Zielgruppe in die Gesellschaft.

Lebensort Vielfalt am Südkreuz, Ella-Barowsky-Str. 27/28, Berlin, schwulenberatungberlin.de