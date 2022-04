„URBAN CLASH“ in der Galerie P6

× Erweitern Bild: Erling Viktor

Foto: Florian Hetz

Am 15. April öffnet eine queere Gruppenausstellung in der P6 in der Gossowstraße 6.

Angekündigte Künstler sind unter anderem Florian Hetz, Gilberto Giardini, Erling Viktor, Ole Vesterlund, Steffen Kraft, Patrick Bartsch, Reza sowie Bodo Haring und Rene Budzuhn.

Die Themen sind, so die Galerie, „Fantasy und Fiktion, Drama und Dekadenz, Schönheit und Verletzlichkeit“ – das weckt hohe Erwartungen, die die Künstler aber sicherlich halten oder gar übertreffen werden.

Florian Hetz ist gleich mit drei Bildern dabei, zwei davon siehst du hier. Der Wahl-Berliner ist ein Meister mit der Kamera. „Nackte Körper in teils skulptural anmutenden Haltungen treffen auf verwelkende Tulpenblüten, gehäutete Zitrusfrüchte oder Aufnahmen von menschenleeren Straßen aus Berlin, Wien, Oslo, Bayern oder Montreal“, so etwa der Wiener Verlag Paper Affairs über den talentierten – tätowierten – Künstler.

15.4. – 27.5., Urban Clash, Galerie P6, Gossowstr. 6, U Nollendorfplatz, Vernissage ab 17 Uhr