Vera Müller und Hans-Jürgen Schatz

× Erweitern Inspektor Campbells letzter Fall

Foto: www.kriminaltheater.de Berliner Kriminal Theater

Die beiden Schauspieler kann man am 24. Oktober um 16 und 20 Uhr in „Inspektor Campbells letzter Fall“ im Kriminal Theater Berlin erleben.

Inspektor Campbell will nicht eher in den Ruhestand gehen, bevor er nicht zwei Fälle geklärt hat, die ihn bereits seit langem beschäftigen. Aber wie überführt man einen charmanten, cleveren sechsfachen Gattenmörder und eine raffinierte, verführerische sechsfache Gattenmörderin? Campbell findet den richtigen Dreh: Er bringt die beiden dazu, einander zu heiraten. Fortan wird der Zuschauer von dem Duell zweier Ebenbürtiger in Atem gehalten, die sich auf ihr tödliches Metier verstehen.

In dieser turbulenten Kriminalkomödie stürzen Kronleuchter von der Decke, Pilzsuppen werden vergiftet und Leitern angesägt – und Inspektor Campbell zieht weiterhin geschickt die Fäden … www.kriminaltheater.de