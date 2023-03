Verdienstkreuz für Kabarettisten

Foto: Stefan Kaminski Claudia Roth

Wir gratulieren! Ende März wird der queere Künstler Robert Kreis mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

Das Berliner Schlosspark Theater schreibt dazu an uns: „Der Entertainer, Kabarettisten und Pianist Robert Kreis gibt in seinen Auftritten immer wieder den verfolgten und ermordeten jüdischen Künstlerinnen und Künstlern der Weimarer Zeit seine Stimme und trägt so dazu bei, dass sie und ihre Kunst nicht in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grund hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihm das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen, das dem Künstler am 29. März 2023 durch Frau Staatsministerin Claudia Roth überreicht wird. Zu dieser verdienten Ehrung gratuliert natürlich auch das Schlosspark Theater sehr herzlich.“

Und ein neues Stück mit ihm wird es auch geben: „Wir freuen uns ganz besonders, dass Robert Kreis, der in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum feiert, am 24. September 2023 mit seinem Programm Großstadtfieber im Schlosspark Theater zu sehen ist. Der Vorverkauf läuft bereits.“ www.schlossparktheater.de, www.robert-kreis.com