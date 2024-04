Vereint: Amy, Nina und Herr Croco

× Erweitern Fotos: M. Rädel Amy, Nina und Herr Croco

Foto: M. Rädel Musikalisch gibt es Techno und House von unter anderem Stefan Biniak

„Dunkel, verrucht, unendlich groß“, wenn eine Party so beschrieben wird, dann geht es um Sex. Aber nicht nur! Die Party sei so gestaltet, „dass sie vom Look, der Philosophie und dem Ambiente her Berlin zum Ende der 1990er-Jahre wiedergeben wird“. Klingt spannend!

Gastgeberin Nina Queer freut sich, eine Party bieten zu können, die an die Zeit der illegalen Raves und Partys im Berlin der letzten Jahrtausendwende erinnert. Und deswegen ist der Eintritt auch frei! Wo gibt es das sonst noch in Berlin?

Die Party namens „ONCE UPON A TIME… (IN BERLIN)“ steigt am 13. April ab 23 Uhr im RECEDE CLUB im SEZ, Landsberger Allee 77, der Eingang ist in der Danziger Straße. Musikalisch gibt es Techno und House von unter anderem DJ FUEGO und Popmusik von Nina Queer, Herrn Croco und Amy Strong. Einen Dresscode gibt es auch: „kinky, erotisch, sexy“.

