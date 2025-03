Verlosung: Queere Filme in der Britischen Botschaft

Seid dabei, wenn wir am 19. März im Rahmen des jährlichen British Council Flagship-Programms „Five Films For Freedom” queere Geschichten feiern. In Zusammenarbeit mit dem „BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival” präsentieren wir einen Abend voller inspirierender Kurzfilme in der Britischen Botschaft in Berlin.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Was erwartet euch?

Exklusive Vorführung der diesjährigen Auswahl von Five Films For Freedom.

Gespräche und Austausch mit anderen Community-Mitgliedern.

Ein Abend in der besonderen Atmosphäre der Britischen Botschaft.

Dieses Jahr sogar mit einem Film in dem Ian McKellen eine Rolle spricht!

Gewinnt 2x2 Tickets!

Wir verlosen 2x2 Tickets für dieses einzigartige Screening-Event. So könnt ihr teilnehmen: Vollständiger Name, auch den eurer Begleitperson unter „Sonstiges” eintragen und eine Email-Adresse für die Benachrichtigung im Gewinnfall!

Schnell sein lohnt sich!

×

Das Event findet bereits am 19. März statt, weshalb der Einsendeschluss am 18. März um 14 Uhr ist. Die Gewinner*innen werden rechtzeitig benachrichtigt.

Mehr Infos zu „Five Films For Freedom”, das bis zum 30. März läuft, findet ihr hier:

➡️ https://arts.britishcouncil.org/five-films