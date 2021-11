× Erweitern Foto: Marc Martin

Der französische Künstler Marc Martin beschäftigt sich in seiner Ausstellung „Beau Menteur“, die seit Anfang November bis in den Januar im Buchladen Eisenherz in Tempelhof-Schöneberg zu sehen ist, mit dem Thema Männlichkeit. Wir haben einige Bilder von der Vernissage.

× Erweitern Foto: Marc Martin Rolf Scheider (Bildmitte) und Team

× Erweitern Foto: Marc Martin

× Erweitern Foto: Marc Martin Slava Mogutin und Rinaldo Hopf

× Erweitern Fotos: Marc Martin Links: Model-Stern Pierre Emö

× Erweitern Foto: Marc Martin