Victoria Bacon legt bei der „BUTTCOCKS“ los!

Chantals House of Shame Victoria Bacons Vorbilder sind unter anderem Lady Gaga, los ging es mit der Travestie 2015

„Nachtmenschen auf der Suche nach einem heißen Abenteuer“: Eine Party, bei der queere Erotik im Fokus steht – und das in Neukölln!

„Ob Pop-Häschen, harte Techno-Maus oder Bartmädchen, hier kommen alle zusammen und feiern die Freiheit queerer Sexualität“, so das Team des gastgebenden Klubs SchwuZ. Musik kommt aber natürlich auch nicht zu kurz. Und Travestie! So werden unter anderem Gieza Poke (Show) und Victoria Bacon (Pop-DJ) versprochen.

Zu den Vorbildern von Dragqueen Victoria gehört unter anderem Lady Gaga, zumindest als es 2015 los ging es mit der Travestie. Ihre heutigen Looks kannst du am 30. November im SchwuZ entdecken, denn da ist die Populäre bei der „BUTTCOCKS“ mit dabei. Diese Party lässt dich zur Musik von unter anderem James Lotion, Sparkly Pony und Sergio Wow in den Welt-AIDS-Tag hinein tanzen, auch eine schöne Art, den Opfern der Krankheit zu gedenken!

30.11., „BUTTCOCKS“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

