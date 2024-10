Ein buntes Vierteljahrhundert Klubkultur

× Erweitern Foto: M. Rädel Gloria Viagra und Chantal Starteten 1999 gemeinsam „Chantals House of Shame“: Gloria Viagra und Chantal. Authentisch, humorvoll, wunderschön.

MEMBERS, Chantals House of Shame Sind immer gerne da: Milan und mikki_p

Heute wird ein Vierteljahrhundert Klubkultur und Partyspaß gefeiert. Wir gratulieren zu 25 Jahren „Chantals House of Shame“.

Auftreten wird daher ein Stern, der schon damals zur Jahrtausendwende am Start war: Gloria Viagra. Sie machte übrigens auch einst die Gästeliste bei der Party! Und unter anderem Dragqueen Polla Disaster machte die Garderobe. Polla ist mittlerweile wieder in Polen, aber Gloria ist weiterhin in Berlin am Start –– und heute live zu erleben. Mehr über die Dragqueen hier. Mehr über die heutige Party und auch über den Chantal-Kinofilm, der heute gezeigt wird, erfährst du hier: Schnättel.

Seit 1999 immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

