VIP-Dragqueen AMY STRONG – „Rose Kennedy“

Foto: M. Rädel Bürger Pe, 2019 Auch DJ Bürger Pe wird angekündigt

Ab 22 Uhr können am Samstag die LGBTIQ*-Community, ihre Freund*innen und Stars aus Internet und TV wieder zusammen Popmusik genießen. Ja, es ist wieder „Rose Kennedy“-Zeit!

„Endless Summer“ ist das Motto der kecken Sause mit der nicht weniger kecken Nina Queer, ihres Zeichens zusammen mit DJ Magic Magnus Gastgeberin der Party. Und mit dem 1994er-Hit von Scooter hat die Veranstaltung wirklich nichts zu tun.

Im trendigen Klub Süss. War gestern. wird bei der „Rose“ auf zwei Ebenen und in mehreren Klubräumen immer ordentlich abgefeiert, die Hits von 2023 kommen dabei genau so zum Einsatz wie die Erfolge der 1990er und 2010er ... Freuen kannst du dich auf unter anderem THE GLORIA GAME BOYS und Shahak Shapira.

1.7., „ROSE KENNEDY“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr