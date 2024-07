VITALIC ★ Ritter Butzke, Sehnsucht und Techno

Am 9. November ist er live im Ritter Butzke (Ritterstraße 24 – 27, U Moritzplatz) zu erleben, neue Musik gibt es schon jetzt: „You Are Not Alone“. Das treibende Stück von Vitalic featuring Vimala ist ein Genuss fürs Ohr, dein Hirn und alle Klubs dieser Welt. Melodischer Techno, kein bisschen billig, einfach klasse. Und erst das Video dazu: Kunst!

Das Lied selbst ist ein sehr wohlschmeckender Cocktail aus trockenem Techno, süßer Sehnsucht und wilder Klub-Ekstase. „You Are Not Alone“ hat eine absolut ansteckende Energie! Die treibende Bass Drum und die schillernden Synthesizer erzeugen einen unwiderstehlichen Groove, während die mitreißende Melodie geradezu dazu auffordert, in das Stück einzutauchen. Herrlich. Und melancholisch schön. linktr.ee/vitalicofficial