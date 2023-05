Vladimir Korneev singt Édith Piaf

× Erweitern Foto: Elena Zaucke

Foto: ZYX Edith Piaf Vormerken! Im Oktober gibt es dieses wunderbare Konzert im Münchner Prinzregententheater

Der Sänger und Schauspieler feiert mit seiner Hommage „LE DROIT D’AIMER – Das Recht zu lieben“ in der Bar jeder Vernunft die große Künstlerin und ihren Aufschrei nach dem Recht zu lieben, der im heutigen Weltgeschehen kaum dringender und aktueller sein kann.

60 Jahre nach Édith Piafs Tod interpretiert der Künstler ihr Lebenswerk in allen Farben seines reichen, nuancierten und ausdrucksstarken Baritons: Eine Frau, die kein Opfer war, sondern authentisch und radikal nach eigenen Regeln lebte und liebte. Im Oktober gibt es dieses wunderbare Konzert in München, im Prinzregententheater.

Über Édith Piaf: Die französische Chanson-Sängerin (geboren am 19. Dezember 1915, gestorben am 10. Oktober 1963) sang über die Liebe, das Leben und machte Mut in schweren Zeiten. Lieder wie „La vie en rose“, „Milord“ und „Non, je ne regrette rien“ inspirierten Weltstars wie Grace Jones und Madonna.

9. bis 21. Mai, „Vladimir Korneev singt Edith Piaf – LE DROIT D’AIMER – Das Recht zu lieben“, Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, U Spichernstraße, 20 Uhr, www.vladimirkorneev.com