Vladimir Korneevs Piaf-Hommage

Musik, die die Seele berührt! In neuen, persönlichen Arrangements präsentiert Vladimir Korneev sowohl bekannte Hymnen als auch versteckte Perlen von Édith Piaf.

Begleitet wird der Sänger und Schauspieler bei „LE DROIT D’AIMER – Das Recht zu lieben“ von seinem kongenialen Konzertpianisten und Arrangeur Markus Syperek, Oleg Nehls am Akkordeon und Tom Auffahrt am Schlagzeug und Bass. Zu erleben vom 7. bis 10. Mai in der Bar jeder Vernunft.www.bar-jeder-vernunft.de