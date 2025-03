Vlady Schklover: „In diesen Momenten hätte ich mich am liebsten einfach abgeschossen“

×

Die Partyreihe „Lemonade Queers – Sober Partys" findet im SchwuZ in Neukölln statt

Auch 2025 geht es mit „Lemonade Queers“ weiter, wir fragten beim Gründer Vlady nach.

Ist Alkohol deiner Wahrnehmung nach zu wichtig in der Community? Es ist nun mal so, dass Alkohol in nahezu jeder Serie und jedem Film mit „coolen“ oder „hippen“ Charakteren nicht nur als Genussmittel, sondern auch als Mittel gegen Stress, zur Förderung der Kreativität oder als Trostspender bei Einsamkeit dargestellt wird. Das prägt natürlich auch unsere Gesellschaft. Für queere Menschen kommt hinzu, dass viele Veranstaltungen und Treffen abends stattfinden – in einem Umfeld, in dem Alkoholkonsum nicht nur akzeptiert, sondern oft sogar gefördert wird. Das ist auch nachvollziehbar, denn Alkohol kann soziale Barrieren schnell abbauen, scheinbare Verbindungen erleichtern und Unsicherheiten überdecken. Deshalb fällt es mir schwer, diese Frage eindeutig zu beantworten. Ja, Alkohol spielt für viele aus verschiedenen Gründen eine wichtige Rolle. Aber gleichzeitig beobachten wir momentan eine Bewegung hin zur „Sober Curiosity“ und zur bewussten Nüchternheit – und das freut mich sehr.

Was ist das Ziel eurer Partyreihe? Unser oberstes Ziel ist es, Verbindungen zu schaffen, Spaß zu haben und nüchtern zu feiern. Wir möchten einen Raum bieten, in dem wir uns ohne Alkohol begegnen können – eine Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit. Durch die Kombination aus einem „Connection Space“, einer Variety Show und anschließendem ausgelassenen Feiern gelingt uns genau das. Zudem ist es uns wichtig, die Veranstaltung so barrierefrei wie möglich zu gestalten: Wir stellen Sitzsäcke für Menschen bereit, die nicht lange auf Stühlen sitzen können, bieten einen Ruheraum für neurodivergente Gäste an, und natürlich ist das SchwuZ barrierefrei.

Gibt es Momente, in denen du Alkohol vermisst? Grundsätzlich nicht – außer, um ehrlich zu sein, im letzten Jahr nach den Veranstaltungen von Lemonade Queers. Die Organisation war ziemlich herausfordernd. Ursprünglich war die Idee ja entstanden, weil ich einfach ein paar nüchterne Freund*innen gesucht habe – und dann entwickelte sich daraus sehr schnell eine große Veranstaltung, bei der ich plötzlich Leiter, Moderator, Produzent und Performer war. Am Ende stand eine Community vor mir, zu der ich selbst gar nicht richtig gehörte. Denn wenn ich die ganze Zeit in organisatorischen Rollen stecke, bleibt keine Energie mehr fürs Soziale. So kam es, dass ich nach der Show um 1 Uhr morgens allein in Neukölln auf den Nachtbus wartete – leer, traurig, weil ich so viel Herzblut investiert hatte, aber mit niemandem wirklich connecten konnte. In diesen Momenten hätte ich mich am liebsten einfach abgeschossen. Außerdem hatte ich insgeheim wohl gehofft, dass vielleicht ein paar Einladungen auf einen Kaffee passieren? Vielleicht war das auch naiv. Aber dieses Jahr wird es anders laufen, weil ich mit einer anderen Erwartungshaltung an die Sache herangehe.

Worauf freust du dich im Frühling? Auf mehr Arbeit! Momentan ist es etwas ruhiger – durch die Förderkürzungen habe ich weniger geförderte Projekte, und das nagt schon an einem, wenn man als freischaffender Künstler arbeitet. Deshalb freue ich mich darauf, dass es bald wieder losgeht: Unser Lemonade-Queers-Podcast wird gedreht, meine neue EP kommt heraus – und natürlich freue ich mich auch auf mehr Sonne. Und auf mehr Sport! Ich will unbedingt wieder mehr Sport machen, werde ja auch nicht jünger.

19.3., „Lemonade Queers – Sober Party“, SchwuZ – Pepsi Boston Bar, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, Einlass ab 19 Uhr, Show um 21 Uhr, www.instagram.com/lemonadequeers, www.instagram.com/vladypresents

