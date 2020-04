Vom Finanzexperten zum Galeristen

Foto: oa Lefarth

Seit dem Frühjahr hat an der schicken Adresse Unter den Linden eine neue Galerie mit einem außergewöhnlichen Konzept in der siebten Etage eröffnet. Matthias Lefarth, 54, der bislang als Finanzexperte u. a. für die Europäische Kommission und den Zentralverband des Deutschen Handwerks tätig war, hat mit seinem Ehemann einen spannenden Kunst- und Event-Ort geschaffen.

Es handelt sich trotz erstklassiger Lage nicht um eine Laufgalerie. Warum?

Die „Linden-Gallery“ verfolgt das Konzept des persönlichen und individuellen Austauschs. Besichtigungstermine und die Teilnahme an Vernissagen sind nur nach vorheriger Vereinbarung mit der Galerieleiterin Frau Silvia Botz möglich.

Welche Künstler werden von euch gezeigt?

Wir kooperieren aktuell mit Künstlern aus Frankreich, Italien und Spanien, aber auch aus Israel und Argentinien. Und wir eröffnen in Kürze Galerien in Palma und Paris. Im Juni ist zudem eine Ausstellung der Werke unserer Berliner Künstlerin Annette Schultze im österreichischen Parlament in Wien geplant. Unsere Kunden kommen aus aller Welt. Sie schätzen individuelle Führungen auf der Museumsinsel und die intime Atmosphäre der Linden-Gallery.

Ihr bietet in der Galerie nicht nur Gemälde und Skulpturen, sondern auch Kunstseminare an?

Ja, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass in Berlin noch Nachholbedarf zu kunsthistorischen Fragen besteht. Gerade die internationalen Gäste wollen nicht nur die Nofretete sehen, sondern auch etwas zum wissenschaftlichen Hintergrund erfahren. Mit renommierten Kunsthistorikern füllen wir diese Lücke nach dem Motto: Mehr über Kunst erfahren – inmitten der Kunst.

*Interview: Olaf Alp

www.instagram.com/lindengalleryberlin