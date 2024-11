Von der Inspiration zur Intuition in die Institution

Sich die Hände schmutzig machen und dabei die Gedanken fliegen lassen …

… beim Drehen der Töpferscheibe, beim Färben von Drucken oder beim Meißeln in Stein verbindet sich sinnliches Anpacken mit fantasievollen Ideen. Zum Beispiel beim Weben, Töpfern, Sieden, Stricken, Schnitzen oder Glasieren: Dafür lässt sich in allen zwölf Bezirken an den Berliner Volkshochschulen das nötige Know-how erlernen.

Der Programmbereich „Kunst, Kultur und Kreativität“ bietet spannende handwerkliche Kurse wie diese an: „Action Painting“, „Skulpturen aus Sandstein auf der Insel Eiswerder“ oder „Experimenteller Siebdruck mit Schablonen“. Und dabei sind Kreativköpfe, Kunstliebhaber*innen und Anpacker*innen in guten Händen, denn unterrichtet werden sie von Persönlichkeiten, die fachlich fit und pädagogisch geschult sind.

Die Kursleiter*innen vermitteln ihr Wissen praxisnah mit vielen Tipps für den Alltag. Oft handelt es sich in diesem Bereich auch um künstlerische Naturelle und Charakterköpfe, die selbst im kreativen Umfeld zuhause sind.

Für alle was dabei: Das Gesamtangebot aller vhs in Berlin ist riesig. Um für sich die besten Kurse herauszufiltern, lohnt es sich, die Startseite des Dachportals unter die Lupe zu nehmen sowie in der Kursdatenbank zu stöbern, die mehr als 23.000 Treffer liefert: www.berlin.de/vhs. Und dort lässt sich Unerwartetes finden wie „Modedschungel: Fashion-Hacks for Future“, „Bildhauerei Akt modellieren“ oder „Mosaike legen“.

