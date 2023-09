Vorhang auf für „Drag Race Germany“

× Erweitern Foto: M. Rädel Auch Nikita aus Berlin ist bei „Drag Race Germany“ dabei

Foto: M. Rädel Barbie Breakout Barbie Breakout, gefeiert Stern der Show

Auf dem aktuellen Cover der blu ist Barbie Breakout, etwa 20 Jahre nach ihrer Kolumne bei uns und viele Interviews und Features später, hat sie es geschafft. Wir freuen uns! Und wir freuen uns auf die „Drag Race Germany Official Viewing Partys“ im SchwuZ.

Am 26. September ist es wieder so weit und Dragqueen Ocean begrüßt zum gemeinsamen Erleben. Regelmäßig unterstützt und besucht von Queens aus der Show! Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 12 Euro und finanziert das Rahmenprogramm. Gut zu wissen: Die Sitzplätze sind limitiert, – „first come, first served“, so das Team des SchwuZ dazu. Karten bekommst du hier. Mehr Features dieser Art findest du auch hier: www.instagram.com/blu_germany

26.9., SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr