Was geschah wirklich mit Baby Bibi?

× Erweitern Fotos: Zum schmutzigen Hobby / M. Rädel Eine neue Ästhetik, die die klassische Vorstellung einer Einheit des Schönen mit dem Guten sprengt

Expand Foto: M. Rädel Die Bar „Zum schmutzigen Hobby“ ist neben dem Lokschuppen und dem cassiopeia eine von drei queeren Adressen auf dem RAW-Gelände

Bühnenkunst, angelehnt an den 1962-Psycho-Frauen-Kultfilm „What Ever Happened to Baby Jane? / Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ mit Bette Davis und Joan Crawford.

Im Herbst wagt sich die Berliner Dragqueen Brigitte „Bibi“ Skrothum zusammen mit dem Team der Bar „Zum schmutzigen Hobby“ (Revaler Straße 99, RAW-Gelände) und unter anderem Dragqueen Olga Wodka an eine Neubearbeitung. Im Original ging es um einen ehemaligen Kinderstar, der verbittert und böse seine querschnittsgelähmte Schwester quält. Diese, Blanche, hatte nachdem Janes (Kinderstar-)Glanz verblasste eine eigene Karriere, ist nun aber im Rollstuhl und der toxischen Schwester ausgeliefert. Harter Stoff! Zu sehen ist das ungewöhnliche Werk, das als „Drag Psycho Parody“ beworben wird, am 31. Oktober (Halloween!) sowie am 1., 7. und 8. November jeweils um 20:30 Uhr.

