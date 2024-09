„We Will Rave“ – im Lokschuppen

× Erweitern Foto: M. Rädel Raven.Van.Krueger bereichert seit etwa vier Jahren die LGBTIQ*-Klub-Community

„Chantals House of Shame" Hat hier jemand RAVEN gesagt?

Diese Woche Donnerstag legt die grandiose KitKatClub-Showgröße Raven.Van.Krueger bei Chantal los. Natürlich im „Haus der Schande“. Los geht es immer ab 23 Uhr, die Show ist dann um 2 Uhr am Freitagmorgen. Nimm dir also besser frei.

Die Musik davor und danach kommt von unter anderem von Tante Renate (kleines Bild rechts, Mitte), Exildiscount und DJ Menace. Und nun gibt es etwas zum Vormerken! Am 17. Oktober zeigt das MOVIEMENTO (laut Eigenbeschreibung das älteste Kino Deutschlands) am Kottbusser Damm 22 ab 21:45 Uhr den Film „House of Shame – Chantal All Night Long“, der auf der 61. Berlinale im Februar 2011 seine Premiere feierte. Vintage-Klub-Filmkunst, die #mensch sich gönnen sollte.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

