Homeoffice-Koller? Raus in die Natur!

So richtig verreisen geht gerade nicht, macht man nicht. Trotzdem will man nicht nur in der Wohnung und am Arbeitsplatz versauern. Warum also nicht mal die Parks, die Seen im Umland oder gar im benachbarten Bundesland erkunden?

Solange man sich an die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hält, ist alles erlaubt und machbar. Berlin bietet eine Fülle an mitunter naturnahen Gewässern und schönen Grünanlagen, die man auch in der Pause im Homeoffice erkunden kann.

Den Schlachtensee mit seinen bewaldeten Ufern zum Beispiel oder auch den Wannsee, der vor allem im Sommer von Queers belagert wird ... Unser Tipp ist aber auch das Brandenburger Umland, hier locken ca. eine Stunde Bahnfahrt ab Alexanderplatz jede Menge Tümpel, Wälder, Wiesen, Kraniche und auch Badeseen – für die ist es aber jetzt noch etwas zu kalt.

