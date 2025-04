Wechselvolle Geschichte: „Kunst in Berlin 1880 – 1980“

×

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin In Berlin treffen die Epochen „ungefiltert“ aufeinander, das macht diese Metropole so spannend.

Expand Eugen Spiro, Tänzerin Baladine Klossowska (Merline), 1901, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

100 Jahre stehen im Fokus der Ausstellung zur bewegten Kunst- und Kulturgeschichte Berlins. Hundert Jahre, in denen die Monarchie endete, zwei Weltkriege und die Nazis so vieles zerstörten, Jahrzehnte, in denen dem Disco-Hedonismus und der freien Liebe gefrönt wurde. Zehn Jahrzehnte, in denen sich Frauen und Queers vom heterosexuellen Patriarchat befreien mussten.

Expand Max Liebermann, Badende Knaben, 1900, © Urheberrechte am Werk erloschen

50 Jahre Berlinische Galerie – Entdeckungen und Wiederentdeckunge: Ab dem 9. April 2025 zeigt sich die Sammlung der Berlinischen Galerie auf über 1000 Quadratmetern so vielfältig wie nie zuvor. Zum Jubiläum blickt #mensch hinter die Kulissen: Wie kommen Kunstwerke eigentlich ins Museum – und warum? Außerdem wurden viele Ausstellungskapitel komplett neu gestaltet. Ein Highlight: Der Raum „Hannah Höch – Eine Hommage“, der ganz der ikonischen Dada-Künstlerin gewidmet ist. Unter den rund 250 Kunstwerken gibt es wahre Schätze zu entdecken – viele davon sind selten oder sogar noch nie öffentlich gezeigt worden. Mit dabei: Malerei, Skulptur, Grafik, Fotografie, Architektur und Archivmaterial. Fast vergessene Künstler*innen werden ins Rampenlicht geholt – und auch spannende Neuzugänge der Sammlung präsentiert.

Die Dauerausstellung „Kunst in Berlin 1880 –1980“ nimmt mit auf eine Zeitreise in 17 Kapiteln. Vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, die NS-Zeit und den Neuanfang nach 1945 bis hin zum Kalten Krieg in der geteilten Stadt. Dabei geht es nicht nur um große Geschichte, sondern auch um alternative Lebensentwürfe in Ost und West – etwa um die Ostberliner DDR-Underground-Kunstszene ab den späten 1970ern oder den wilden Aufbruch der Neuen Wilden in Westberlin, die damals (bis heute!) international für Furore sorgten. Wir gratulieren zu 50 Jahre Berlinische Galerie!

Die Berlinische Galerie in der Alten Jakobstraße 124 – 128 in Mitte widmet sich der Kunst, die seit 1870 in Berlin entstanden ist, und verbindet dabei regionale mit internationalen Perspektiven. Gegründet wurde das Museum 1975 als privater Verein mit dem Ziel, Berliner Kunst zu sammeln, zu erforschen und öffentlich zugänglich zu machen. berlinischegalerie.de

× Erweitern Foto: Kai Annett Becker Hannah Höch, Die Braut, 1924/1927, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

