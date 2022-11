Weihnachts-Shopping beim Berliner Kollektiv „f*ck the internet“

Foto: M. Rädel Amy Strong weihnachtlich Die christliche Advents- und Weihnachtszeit ist auch Geschenkezeit, das weiß auch Dragqueen Amy Strong

Die Adventszeit steht vor der Tür, all die Abende mit Wichtelspaß mit Kolleg*innen und Freund*innen auch. Und dann kommt auch noch das Fest der Feste überhaupt, Weihnachten. Wer jetzt noch keine Geschenke hat, der sollte sich sputen.

Gut, dass am kommenden Wochenende das Berliner Kollektiv F*CK the INTERNET zu einem Pop-up-Markt, im GlogauAIR in der Glogauer Straße 16 einlädt. Hier bekommst du Sachen jenseits des Mainstreams!

Los geht es am Samstag ab 14 Uhr, bis 21:30 Uhr kann man queer einkaufen, am Sonntag steht dieser alternative Wintermarkt dann zwischen 12 und 20 Uhr allen offen, die Ungewöhnliches suchen. Ein Designmarkt mit Anspruch, wie er via E-Mail an uns formuliert wird: „Selbst in Berlin: Queeren Designer*innen und Unternehmer*innen wird es in der Geschäftswelt immer noch unnötig schwer gemacht. Die Kunst-, Design- und Geschäftswelt wird von und für Cis-Menschen gemacht. Wie in vielen Bereichen hatten sie schon immer die Macht und geben sie nur ungern an Frauen oder queere Menschen ab.“ Das kannst du hier ändern. www.eventbrite.sg/e/fck-the-internet-art-design-market